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Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Fekeli Kerem Alışık meğer özbeöz oğluyla Çukurova'da oynamış! Kimsenin ruhu duymadı

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Fekeli Kerem Alışık meğer özbeöz oğluyla Çukurova'da oynamış! Kimsenin ruhu duymadı
07.10.2021 13:26
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Atv ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık. Çukurova macerasına veda eden Kerem Alışık'ın oğlu ile aynı dizide rol aldığını öğrenenler şaşırıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın oğlu olmak üzere, ünlülerin çocukları.

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