Bir Zamanlar Çukurova'da o ismi görmeye hazır olun kalp krizi geçirtecek! İzleyiciye 'ondan daha iyisi olamazdı' dedirtti

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Nazan Kesal ve Hande Soral gibi ünlü isimlerin rol aldığı ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 102. bölümle birlikte ekranlara ara verdi. Sezon finaliyle birlikte kadronun kilit isimleri de diziye veda etti. Onlardan ikisi Nazan Kesal ve Murat Ünalmış oldu. Murat Ünalmış'ın Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılmasının ardından fenomen dizide 'Demir' karakterine kimin hayat vereceği merak konusu. Özellikle Murat Ünalmış'ın Demir'e verdiği kendini özgü sert tavrı sürdürebilecek o isim hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu söylemlerin ardından hayranları çılgına döndü. İşte o iddianın ayrıntıları...

Bir Zamanlar Çukurova'da o ismi görmeye hazır olun kalp krizi geçirtecek! Hayranları şimdiden çılgına döndü... Başladığı günden bu yana perşembe akşamları reytinglerin zirvesinden inmeyen Bir Zamanlar Çukurova'da kartlar yeniden dağıtılacak. Dizinin sezon finalinin ardından, başından bu yana oyuncu kadrosunda olan isimlerden Murat Ünalmış diziye veda ettiğini duyurmuştu. Hikayenin kilit karakterlerinden biri olan Demir'i kimin canlandıracağı merak ediliyordu. Öyle bir isim ortaya atıldı ki izleyiciye 'ondan daha iyisi olamazdı' dedirtti...

Bir Zamanlar Çukurova'da hayranlarının hüzünlenmesine neden olan ayrılık haberinin ardından duyurulan transfer müjdesi moralleri tekrardan düzeltti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonunda Murat Ünalmış'ın kadrodan eksilecek olması sıkı takipçilerinin canını bir hayli sıkarken, oynaması için teklif götürülen isme gözler çevrildi.

Oyunculuk kariyeri süresince Merhamet, İffet, Siyah Beyaz Aşk ve Muhteşem İkili gibi dizi projelerinde üstlendiği karakterler sayesinde milyonların gönlünde taht kuran İbrahim Çelikkol'un Bir Zamanlar Çukurova'dan aldığı teklif olay oldu.

TV8'de geçtiğimiz haftalarda ekran ömrü biten Doğduğun Ev Kaderindir'de Demet Özdemir ile beraber başrolü paylaşan ve Mehdi karakteriyle izleyenleri etkisi altına alan İbrahim Çelikkol, Bir Zamanlar Çukurova'yla görüşme aşamasında olduğu bildirildi.

İbrahim Çelikkol'un yeni yayın döneminin başlamasıyla beraber hangi dizi projesinde boy göstereceği merak konusu haline gelirken gazeteci Birsen Altuntaş, keyifleri yerine getiren bir açıklamaya imza attı. Altuntaş, ''BOMBA... #MuratÜnalmış, #NazanKesal ve #HandeSoral'ın ayrıldığı #BirZamanlarÇukurova'nın yeni sezonuyla ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan İbrahim Çelikkol sürpriz bir karakter için fenomen diziden teklif aldı.'' şeklinde ifadelere yer vererek müjdeyi verdi.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

14 Şubat 1982 tarihinde İzmit Kocaeli'de dünyaya gelen Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model İbrahim Çelikkol'un anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yapmıştır.

Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynamış ve genç millî olmuştur. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası olmuştur.

Osman Sınav'ın çektiği ''Pars: Narkoterör'' filminde 'Başkomiser Şamil Baturay' rolü ile oyunculuk hayatına adım atan Çelikkol, saha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy göstermiştir.

2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 tarihinde final yapan ''İffet'' adlı dizide başrol karakter Cemil'e hayat vermiştir. 16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır.

2013-2014 yılları arasında ''Merhamet'' dizisinde Fırat Kazan karakterini canlandıran başarılı oyuncu, 2014'te başlayan ''Reaksiyon'' dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan ''Kördüğüm'' dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

25 Mayıs 2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlenmiştir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2008 Pars: Narkoterör Şamil Baturay

2009 M.A.T. Sinan Atalay

2010 Keskin Bıçak Mithat

2010-2011 Karadağlar Gül Ali Karadağ

2012 Fetih 1453 Ulubatlı Hasan

2011-2012 İffet Cemil Özdemir

2013-2014 Merhamet Fırat Kazan

2014 Sadece Sen Ali

2014 Reaksiyon Oğuz

2016 Seddülbahir 32 Saat Mehmet Çavuş

2016 Kördüğüm Ali Nejat Karasu

Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi