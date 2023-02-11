Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu ve kızı depremde yaşamını yitirdi!

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 ve 7,6 şiddetinde olan iki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir acı haber de ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan geldi. Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Vahide Perçin, İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı dizide Şermin karakterini canlandıran Sibel Taşcıoğlu, rol arkadaşının acı haberini sosyal medyadan duyurdu. Taşçıoğlu, "Sevgili arkadaşımız Emel Atıcı... Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.