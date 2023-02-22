Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu “Sanatçıları anlamıyorum” deyip isyan etti

Kahramanmaraş'ta medyana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkımlara neden olan asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ancak son günlerde "normalleşme" tartışmaları başladı ve ünlü isimlerde dahil olmak üzere sosyal medya ikiye bölündü. Bergüzar Korel, Demet Akalın, Didem Uzel Sarı, Birsu Demir'in de aralarında yer aldığı birçok ünlü isim konuyla ilgili düşüncelerini sosyal medyadan paylaştı. Son olarak ise Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Ümran karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu konuya dair bir paylaşımda bulundu. "Türkiye'deki sanatçıları anlamıyorum" diyen Dermancıoğlu, adeta isyan etti.