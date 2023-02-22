Haberler Magazin Videoları Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu “Sanatçıları anlamıyorum” deyip isyan etti

Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu “Sanatçıları anlamıyorum” deyip isyan etti

Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu “Sanatçıları anlamıyorum” deyip isyan etti
22.02.2023 20:28

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:21
Yağmur Atacan eşi Pınar...
Magazin 00:39
Sef Mehmet Yalçınkaya'dan...
Magazin 05:01
Bircan Bali’den fırsatçılara...
Magazin 00:24
CZN Burak’tan yürek yakan Taha...
Magazin 00:15
Ebru Polat’tan Taha Duymaz...
Magazin 00:35
Şeyma Subaşı peş peşe...
Magazin 01:00
"Sızlayan yara sevdiklerimizin...
Magazin 00:36
Oyuncu Alperen Duymaz’ın eşi...
Magazin 00:51
İsmail Hacıoğlu’nun babası...
Magazin 00:09
Kısmetse Olur'un çifti Aybüke...
Magazin 01:17
Deniz Akkaya'dan Haluk...
Magazin 00:16
Mert Ramazan Demir set çıkışı...

Kahramanmaraş'ta medyana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkımlara neden olan asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ancak son günlerde "normalleşme" tartışmaları başladı ve ünlü isimlerde dahil olmak üzere sosyal medya ikiye bölündü. Bergüzar Korel, Demet Akalın, Didem Uzel Sarı, Birsu Demir'in de aralarında yer aldığı birçok ünlü isim konuyla ilgili düşüncelerini sosyal medyadan paylaştı. Son olarak ise Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Ümran karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu konuya dair bir paylaşımda bulundu. "Türkiye'deki sanatçıları anlamıyorum" diyen Dermancıoğlu, adeta isyan etti.

Magazin Videoları
SON DAKİKA