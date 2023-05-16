Haberler Magazin Videoları Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür bakın kaç yaşındaymış!

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür bakın kaç yaşındaymış!

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür bakın kaç yaşındaymış!
16.05.2023 00:49 - Son Güncelleme: 16.05.2023 00:52

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:09
Acun Ilıcalı’dan flaş Ayça...
Magazin 06:12
Mahsun Kırmızıgül Gülşah...
Magazin 00:28
Mehmet Ali Erbil'in çapkınlık...
Magazin 01:06
45 yaşında anne olan Işıl...
Magazin 01:00
Yalı Çapkını 33. bölüm...
Magazin 00:27
Deniz Uğur’un “Bahriyelim”...
Magazin 00:27
Solmaz Çiros ateşin başın...
Magazin 05:24
Ünlülerin ayakları olay oldu...
Magazin 00:41
Hadise'nin giyimi olay olmuştu...
Magazin 04:39
Emre Altuğ babasını son...
Magazin 00:30
1,5 ayda 8 kilo veren 2 çocuk...
Magazin 01:00
Yalnız Kurt'un Meryem'i...

Berk Oktay ile Seray Kaya'nın başrolünde yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümle izleyici karşısına geçti. Milyonları ATV ekranına kilitleyen dizide Ayten karakterini canlandıran usta oyuncu Yıldız Kültür'ün hayatı ise merak konusu oldu. Yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz oyuncunun en çok yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Yıldız Kültür kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. 1944 yılının Aralık ayında dünyaya gelen usta oyuncu 78 yaşında ve Oğlak burcudur. Aslen Ankara’da doğmuştur. Sanat hayatı boyunca tiyatro turneleri ile neredeyse tüm Türkiye’yi gezmiştir.

Magazin Videoları
SON DAKİKA