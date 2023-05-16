Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür bakın kaç yaşındaymış!

Berk Oktay ile Seray Kaya'nın başrolünde yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümle izleyici karşısına geçti. Milyonları ATV ekranına kilitleyen dizide Ayten karakterini canlandıran usta oyuncu Yıldız Kültür'ün hayatı ise merak konusu oldu. Yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz oyuncunun en çok yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Yıldız Kültür kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. 1944 yılının Aralık ayında dünyaya gelen usta oyuncu 78 yaşında ve Oğlak burcudur. Aslen Ankara’da doğmuştur. Sanat hayatı boyunca tiyatro turneleri ile neredeyse tüm Türkiye’yi gezmiştir.