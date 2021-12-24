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Bir döneme damga vurmuştu! Küçük İbo'dan bomba itiraflar! ''Şimdiki aklım olsa...'' dedi ve ortalığı salladı!

Bir döneme damga vurmuştu! Küçük İbo'dan bomba itiraflar! ''Şimdiki aklım olsa...'' dedi ve ortalığı salladı!
24.12.2021 17:57

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Bir döneme damga vurmuştu! İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen bir zamanların popüler çocuk yıldızı İbrahim Küçük, artık ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor. Sahnelere geri dönen şarkıcı, Karadeniz turnesine çıktı. Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü…

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Sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu.

Sahnelere geri dönen şarkıcı, Karadeniz turnesine çıktı. Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Sahnelere geri dönen şarkıcı, Karadeniz turnesine çıktı. Samsun'da başlayan turnenin ikinci durağı Fatsa Maksim Gazinosu oldu.37 yaşındaki şarkıcı, konser sonrası açıklamalarda bulundu.

"ŞÖHRET OLMAM HATAYDI"

İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" diye konuştu.

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