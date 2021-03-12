Binnur Kaya'nın ablasını görenler ikizi sanıyor böylesi benzerlikten de öte! Binnur Kaya'nın kardeşi bakın kim çıktı

Şu sıralar Kırmızı Oda adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Binnur Kaya son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. İlk olarak 1996 yılında ekranlarda kendine yer bulan Kaynanalar dizisinde yer alan Binnur Kaya Abuzer Kadayıf, Babam ve Oğlum, Cinayet Süsü, Çarli, Bir Demet Tiyatro, 7 Numara, Yabancı Damat, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl gibi çok izlenen yapımlarda rol aldı. Binnur Kaya bunca yıla rağmen özel hayatını gözlerden çok çok uzak tutuyor. Özel yaşamına dair pek çok detay gizli kalan Binnur Kaya'nın ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Nedeni ise kardeşlerin akıllara zarar benzerliği. İşte Binnur Kaya ve kardeşi İlknur Kaya Turan...