Billur Kalkavan öldü mü? Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Billur Kalkavan'ın hastalığı Hamdi Alkan bağlamında duyurulmuştu. Billur Kalkavan'ın hastalığı ve sağlık hali sevenleri taraından takip ediliyordu. Üzücü haber oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Kalkavan ile olan pozunu paylaşan Alkan, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum... Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.

Billur Kalkavan ne kanseriydi?

Ihlamurlar Altında, Acayip Hikayeler ve Eyvah Babam gibi pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın 1.5 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

Billur Kalkavan kimdir?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya geldi. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı.

Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. Aynı yıl HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.