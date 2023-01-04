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Bilal Özcan'dan bomba iddia: 'Başak Dizer, Serenay ve Kıvanç'ın setini bastı!'

Bilal Özcan'dan bomba iddia: 'Başak Dizer, Serenay ve Kıvanç'ın setini bastı!'
04.01.2023 14:12 - Son Güncelleme: 04.01.2023 14:12

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Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Muzaffer Yıldırım, Cem Yılmaz, Haldun Demirhisar, Umut Evirgen derken Serenay Sarıkaya'nın son olarak gönlünü Şahmaran dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz'e kaptırdığı iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Bir yandan ikili aşk iddialarını redderken bir yandan da yeni dizileri için reklam aşkı iddiaları dönüyordu. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisinin çekimlerine başladı. Önceki gün setten ilk fotoğraflar sosyal medyaya sızarken, Bilal Özcan'dan bomba bir iddia geldi.

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Bilal Özcan, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'yle birlikte soluğu İzmir'de aldığını iddia etti. Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Serenay, bütün rol arkadaşlarıyla sevgili oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi tüm bunları bildiği için çocuğunu da aldı yanına, o da gitti İzmir'e. Kıvanç Tatlıtuğ'u orada yalnız bırakmıyor. Ve hatta sete de gidiyor. "

Bunun üzerine Pınar Eliçe "İyi yapıyor" dedi. Bilal Özcan ise şu ifadeleri kullandı bunun üzerine:

"Nasıl iyi yapıyor? Kıvanç Tatlıtuğ, kendini idare edebilecek, kendini idare edebilecek, evliliğin sorumluluğuna sahip bir insan değil mi? Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya'ya mı yürüyecek?'

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