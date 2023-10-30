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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023, 10:59 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023, 11:34

Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni yasak aşkı ifşa etti! İhaneti anbean yayınladı: Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan, 'Kafalar' grubunun üyelerinden Bilal Hancı, 2021 yılında Esin Çepni ile dünyaevine girdi. Nikahtan bir yıl sonra ayrılık boşanma haberleriyle gündeme gelen çift, evliliklerine ikinci şansı verdi. Ancak ayrılıktan vazgeçen Bilal Hancı ile Esin Çepni cephesinde skandal bir gelişme yaşandı. Çepni, eşinin yasak aşkını sosyal medyada ifşa etti. İhaneti anbean yayınlayan genç kadın, "Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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