‘Beyimin gözünden’ Bergüzar Korel’den peş peşe paylaşımlar! Ev hali çok konuşuldu

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç 2009 yılında nikah masasına oturmuş ve 2010'da oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı. 2020 yılında ikinci bebekleri Han'a kavuşan çift, geçen Kasım ayında Leyla'nın dünyaya gelmesiyle üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Hamilelik sürecinde ve kızının doğumunun ardından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Korel, son olarak ev halini takipçilerinin beğenisine sundu. Üç çocuk annesi Korel, eşi Halit Ergenç'in çektiği pozları, 'Beyimin gözünden ben' ve 'Çok güzelsin bir kare daha dedi' notlarıyla Instagram hesabında yayınladı. İşte Bergüzar Korel'in sosyal medyayı sallayan o pozları...