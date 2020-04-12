Kanal D'nin unutulmaz programlarından biri olan Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu talk-show programı olan Beyaz Show'un sunuculuğunu yapan Beyazıt Öztürk canlı yayında merak edilen soruyu yanıtladı. Müge ve Gülşen'le 2.sayfa programına telefonla bağlanan Öztürk, ''Beyaz Show yeniden başlayacak mı yoksa yeni sezonda yine O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda mı göreceğiz?'' sorusunu yanıtladı. İşte Beyazıt Öztürk'ün milyonların merakla beklediği soruya verdiği yanıt...
Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyazıt Öztürk'ten canlı yayında açıkladı!12.04.2020 11:32
- Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyazıt Öztürk'ten canlı yayında açıkladı!
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