Betül Demir, Bostancı Gösteri Merkezi'nde çifte mutluluk yaşadı. Kariyerinin 15. yılını muhteşem bir sahne şovu ile taçlandıran şarkıcı, aynı zamanda yeni yaşını da sahnede kutladı. Bir geceye iki ayrı mutluluk sığdıran Betül Demir, şık kostümleriyle de göz kamaştırdı.