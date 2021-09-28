Haberler Magazin Videoları Betül Demir, Bostancı Gösteri Merkezi'nde çifte mutluluk yaşadı

Betül Demir, Bostancı Gösteri Merkezi'nde çifte mutluluk yaşadı

Betül Demir, Bostancı Gösteri Merkezi'nde çifte mutluluk yaşadı
28.09.2021 12:45
Ana Sayfa 00:55
FETÖ'nün kritik yapılanmasına...
Ana Sayfa 03:01
81 ilde ticari taksilere...
Ana Sayfa 02:36
Fahiş fiyat vurgununa geçit...
Ana Sayfa 00:25
"Seninle her şeye varım ben"
Ana Sayfa 02:51
Sen horozsun kendine gel
Ana Sayfa 00:57
Cerablus’ta alçak saldırı! Ölü...
Ana Sayfa 00:36
İzmir'de korkutan orman...
Ana Sayfa 01:50
İstanbul'da görünmeyen tehlike
Ana Sayfa 00:11
Havuz pozlarıyla sosyal...
Ana Sayfa 00:21
Kaslarıyla dikkat çeken Can...
Ana Sayfa 01:41
Meral Akşener'in HDP...
Ana Sayfa 00:40
Şevket Çoruh'un boyu kadar...

Betül Demir, Bostancı Gösteri Merkezi'nde çifte mutluluk yaşadı. Kariyerinin 15. yılını muhteşem bir sahne şovu ile taçlandıran şarkıcı, aynı zamanda yeni yaşını da sahnede kutladı. Bir geceye iki ayrı mutluluk sığdıran Betül Demir, şık kostümleriyle de göz kamaştırdı.


Betül Demir, Bostancı Gösteri Merkezi'nde çifte mutluluk yaşadı. Kariyerinin 15. yılını muhteşem bir sahne şovu ile taçlandıran şarkıcı, aynı zamanda yeni yaşını da sahnede kutladı. Bir geceye iki ayrı mutluluk sığdıran Betül Demir, şık kostümleriyle de göz kamaştırdı.
Magazin Videoları
SON DAKİKA