Haberler Magazin Videoları Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ahmet Dursun eşi Asena Demirbağ ile boşandı! Asena 'o istedi açıklamayı da o yapsın' dedi gerçek ortaya çıktı

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ahmet Dursun eşi Asena Demirbağ ile boşandı! Asena 'o istedi açıklamayı da o yapsın' dedi gerçek ortaya çıktı

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ahmet Dursun eşi Asena Demirbağ ile boşandı! Asena 'o istedi açıklamayı da o yapsın' dedi gerçek ortaya çıktı
22.11.2021 14:57
Ana Sayfa 01:03
Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına...
Ana Sayfa 00:19
Şile'de acı olay! Taş kırma...
Ana Sayfa 00:18
Şarküteri reyonuna giren bir...
Ana Sayfa 00:28
Kalp Yarası dizisi Ayşe öldü...
Ana Sayfa 01:02
Taksici yolcu taşırken...
Ana Sayfa 01:00
Yolun karşısına geçmeye...
Ana Sayfa 00:15
Manisa'da gece yarısı silahlar...
Ana Sayfa 01:01
Uşak'ta can pazarı! Kırmızı...
Ana Sayfa 02:43
2022 asgari ücret zammı kaç...
Ana Sayfa 00:36
Dev derbi sonrası Burak...
Ana Sayfa 02:06
Başakşehir'de İETT kazası!
Ana Sayfa 09:30
Pereira galibiyet sonrası...

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ahmet Dursun eşi Asena Demirbağ ile boşandı! 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturan ve bir çocuğu olan Ahmet Dursun, duruşma sonrası yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Boşanmanın ardından bir magazin programına katılan Asena Demirbağ, "Ben ailemi karşıma almıştım. Yarı yolda kalmış hissediyorum" dedi. Peki, "Ben elimden gelen her şeyi yaptım" diyen ve duruşma sonrası 'Boşanmayı o istedi, açıklamayı da o yapsın" sözleri ile gündeme gelen Asena Demirbağ ile Ahmet Dursun neden ayrıldı? İşte sürpriz boşanmanın detayları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA