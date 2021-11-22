Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ahmet Dursun eşi Asena Demirbağ ile boşandı! Asena 'o istedi açıklamayı da o yapsın' dedi gerçek ortaya çıktı

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ahmet Dursun eşi Asena Demirbağ ile boşandı! 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturan ve bir çocuğu olan Ahmet Dursun, duruşma sonrası yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Boşanmanın ardından bir magazin programına katılan Asena Demirbağ, "Ben ailemi karşıma almıştım. Yarı yolda kalmış hissediyorum" dedi. Peki, "Ben elimden gelen her şeyi yaptım" diyen ve duruşma sonrası 'Boşanmayı o istedi, açıklamayı da o yapsın" sözleri ile gündeme gelen Asena Demirbağ ile Ahmet Dursun neden ayrıldı? İşte sürpriz boşanmanın detayları...