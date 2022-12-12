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“Berom” Ebru Şallı oğlu Beren Tan’ı paylaştı! Görenin nutku tutuldu! “Bu nasıl bir yakışıklılık...”

“Berom” Ebru Şallı oğlu Beren Tan’ı paylaştı! Görenin nutku tutuldu! “Bu nasıl bir yakışıklılık...”
12.12.2022 10:38

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18 yaşındaki oğluna bakın! Ebru Şallı "Berom" dediği Beren Tan'ı paylaştı! Son dönemlerde eşi Uğur Akkuş ile sık sık magazin gündeminde yer alan Ebru Şallı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Şallı, Harun Tan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Beren Tan ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Şallı'nın "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada gündem oldu. Beren Tan için "Ay maşallah, çıkarmayın dışarı", "Bu nasıl bir yakışıklılık", "Maşallah çok yakışıklı" yorumları yapıldı. İşte Ebru Şallı'nın gözünden sakındığı biricik oğlu...

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