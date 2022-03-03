Bergüzar Korel'in peş peşe paylaşımlarına yorum yağdı! Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında ailesi ile yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen Bergüzar Korel, burada çocukları ile geçirdiği anları peş peşe Instagram hesabında yayınladı. 2021 yılının son aylarında kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olan Korel, yayınladığı bir fotoğrafı Pazar gününden itibaren paylaşmayı düşündüğünü ancak ertelemek zorunda kaldığını ve bunun nedenini esprili bir dille takipçilerine anlattı. Korel'in çocuklarına yer verdiği paylaşımında Han'ın sevimli halleri dikkat çekerken ilk yorum Esra Erol'dan geldi. İşte o paylaşım...