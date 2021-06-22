Haberler Video Magazin Videoları Bergüzar Korel’i hiç böyle görmediniz! Karnı burnunda oyuncu cesaretini konuşturdu ne filtre ne makyaj…

Bergüzar Korel’i hiç böyle görmediniz! Karnı burnunda oyuncu cesaretini konuşturdu ne filtre ne makyaj…

Bergüzar Korel’i hiç böyle görmediniz! Karnı burnunda oyuncu cesaretini konuşturdu ne filtre ne makyaj…
22.06.2021 13:26
Ana Sayfa 00:27
Feyyaz Şerifoğlu babasının...
Ana Sayfa 01:12
Ümraniye'de çıkan yangından en...
Ana Sayfa 01:14
Metropollerde eylem planı...
Ana Sayfa 00:51
Aşılamada yaş sınırı 25'e...
Ana Sayfa 00:55
Taksim'e iki eser birden!
Ana Sayfa 02:54
Ekonomiye güven artıyor! Artış...
Ana Sayfa 04:15
Rusya'dan turist taşıyan ilk...
Ana Sayfa 01:58
Korku dolu anlar! Bekçiler son...
Ana Sayfa 03:33
Sergen Yalçın Beşiktaş ile...
Ana Sayfa 00:10
Gülben Ergen ip askılı...
Ana Sayfa 00:13
Demet Özdemir dans şovunu...
Ana Sayfa 05:18
CHP’li belediyelerde ‘’israf’’...

Bergüzar Korel'i hiç böyle görmediniz! Karnı burnunda oyuncu cesaretini konuşturdu… Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, adeta cesaretini konuşturdu. Yakın çekim yaptığı pozları art arda Instagram sayfasında yayınlayan Korel, fotoğraflarına ne filtre ne de photoshop uyguladı. En doğal haliyle takipçilerinin karşısına geçen Korel'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Bergüzar Korel'in sıfır makyaj o paylaşımı…


Magazin Videoları