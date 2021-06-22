Bergüzar Korel’i hiç böyle görmediniz! Karnı burnunda oyuncu cesaretini konuşturdu ne filtre ne makyaj…

Bergüzar Korel'i hiç böyle görmediniz! Karnı burnunda oyuncu cesaretini konuşturdu… Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, adeta cesaretini konuşturdu. Yakın çekim yaptığı pozları art arda Instagram sayfasında yayınlayan Korel, fotoğraflarına ne filtre ne de photoshop uyguladı. En doğal haliyle takipçilerinin karşısına geçen Korel'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Bergüzar Korel'in sıfır makyaj o paylaşımı…