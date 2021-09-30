Bergüzar Korel’den lohusa geceliği tepkisi! ‘Neden hepsi danteller içinde’

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile dünyaevine giren Bergüzar Korel, bu evlilikten Ali ve Han adından iki evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dantelli lohusa geceliklerine tepki gösterdi. Korel, “Neden hepsi danteller içinde. Düğünümüz mü var, halaya mı döneceğiz? Bebek doğuruyoruz. Organik kumaşlardan sade gecelik neden hiç yok? O bebeği alacağız o danteller yapışmaz mı kolumuza? Normal sade bir lohusa geceliği, ihtiyacımız olan tek şey bu pamuklu.” ifadelerini kullandı.