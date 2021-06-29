Bergüzar Korel tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor! Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, ilk oğlu Ali’yi 2010 yılında kucağına almıştı. Geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğlu Han’a kavuşan ve şimdilerde üçüncü kez hamile olan ünlü oyuncu, doğum öncesi ailesiyle birlikte tatile çıktı. Kızı Leyla’ya kavuşmak için gün sayan Korel, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Leopar desenli bikinisiyle denizin tadını çıkaran oyuncu, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Bergüzar Korel daha sonra ise teknede güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o paylaşımlar…