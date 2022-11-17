Haberler Magazin Videoları Bergüzar Korel paylaştı! Halit Ergenç’in minik kızı Leyla’ya bakın sosyal medyayı salladı

Bergüzar Korel paylaştı! Halit Ergenç’in minik kızı Leyla’ya bakın sosyal medyayı salladı

Bergüzar Korel paylaştı! Halit Ergenç’in minik kızı Leyla’ya bakın sosyal medyayı salladı
17.11.2022 11:01

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:48
Selami Şahin çok sevilen aşk...
Magazin 00:09
50 yaşındaki Defne'den tatil...
Magazin 01:13
Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca...
Magazin 00:38
49’luk Songül Karlı’dan olay...
Magazin 00:23
Tuğba Ekinci'den olay...
Magazin 00:44
Meryem Uzerli kasık dekolteli...
Magazin 00:54
Hadise sahnede gözyaşlarına...
Magazin 00:49
Jet Ski'ye binip ortadan...
Magazin 00:59
Kurtlar Vadisi yeniden...
Magazin 00:07
Selin Ciğerci Survivor'dan...
Magazin 00:27
Hadise'den mini etekli danş...
Magazin 01:22
Sahneye adeta yalbırdak çıktı...

Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2020'de Han'ı, 2021 yılının Kasım ayında ise Leyla'yı dünyaya getiren oyuncu, hamilelik süreçlerinde yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. 40 yaşındaki Bergüzar Korel, şimdi ise minik kızı Leyla'nın fotoğraflarını yayınlayarak gündem oldu. Art arda paylaşımlarda bulunan oyuncunun yayınladığı fotoğraflar sosyal medyayı sallarken minik Leyla ilgi odağı oldu. İşte Bergüzar Korel'in minik kızıyla yaptığı o paylaşımlar...

Magazin Videoları
SON DAKİKA