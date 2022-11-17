Bergüzar Korel paylaştı! Halit Ergenç’in minik kızı Leyla’ya bakın sosyal medyayı salladı

Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2020'de Han'ı, 2021 yılının Kasım ayında ise Leyla'yı dünyaya getiren oyuncu, hamilelik süreçlerinde yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. 40 yaşındaki Bergüzar Korel, şimdi ise minik kızı Leyla'nın fotoğraflarını yayınlayarak gündem oldu. Art arda paylaşımlarda bulunan oyuncunun yayınladığı fotoğraflar sosyal medyayı sallarken minik Leyla ilgi odağı oldu. İşte Bergüzar Korel'in minik kızıyla yaptığı o paylaşımlar...