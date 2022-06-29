Bergüzar Korel minik kızı Leyla'yı paylaştı! Binbir Gece adlı dizide başrolü paylaşan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in rol gereği yaşadıkları büyük aşkı gerçek hayatlarına da taşımış ve ikili 2009'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, nikah masasına oturduktan bir yıl sonra ise oğulları Ali'yi kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. 2020 yılında ikinci oğulları Han'a kavuşan ünlü çift, geçen sene kızları Leyla'yı kucağına almıştı. Evliliklerini üç çocukla taçlandıran ünlü çiftten Bergüzar Korel ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve minik Leyla ile eğlenceli anlarını yayınladı. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...