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Bergüzar Korel ilk göz ağrısını paylaştı! Bergüzar Korel'in boyunu geçti

Bergüzar Korel ilk göz ağrısını paylaştı! Bergüzar Korel'in boyunu geçti
30.04.2023 20:56

OTOMATİK OYNAT

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Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç evladı oldu. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü oyuncu, annelik üzerine yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, uzun bir aranın ardından kural bozarak ilk göz ağrısı Ali'yi paylaştı. Sarmaş dolaş poz veren anne-oğlun pozu sosyal medyayı sallarken Ali'nin son hali ağızları açık bıraktı. Bergüzar Korel'in "Boyumu geçti evet" notunu eklediği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

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