Bergüzar Korel evinin halini paylaştı! 'Yorgunum' şarkısı ile paylaştı...

Binbir Gece dizisinde birlikte rol aldığı Halit Ergenç ile 2009'da dünyaevine giren Bergüzar Korel, 2010 yılında Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2020'de Han'ı, 2021'de ise kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Evini çekip yayınlayan Bergüzar Korel'in paylaşımındaki İbrahim Tatlıses detayı dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...