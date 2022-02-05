Bergüzar Korel evden peş peşe paylaştı!

2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2021'in Kasım ayında kızları Leyla'yı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ali ve Han adından iki evlatları daha olan oyuncu çift, Leyla'nın doğumundan kısa bir süre sonra ise Londra'ya uçmuştu. Geçen haftalarda Londra'ya taşındıkları yönündeki iddialarla gündeme gelen çift, Türkiye'ye döndü. Sosyal medyayı aktif kullanan Bergüzar Korel ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Korel ilk olarak ev halini ve çocuk odasını takipçileriyle paylaştı. Art arda paylaşımlarda bulunan oyuncu daha sonra ise esprili bir notla minik kızı Leyla'nın fotoğrafını yayınladı. Türkiye'ye dönen çifti ilk ziyaret eden isim ise Merve Dizdar oldu.