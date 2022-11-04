Bergüzar Korel doğum anı videosunu yayınladı! 1 yaşına basan Leyla'ya özel paylaşım!

Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinde rol gereği yaşadıkları büyük aşkı gerçek hayatlarına taşıyarak 2009 yılında dünyaevine girdi. 2010'da oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, 2020'de Han'a kavuştu. Ünlü çiftin kızları Leyla ise geçen sene dünyaya geldi. Bergüzar Korel, bugün 1 yaşına basan Leyla'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve doğum anını anbean yayınladı. Paylaşımına düştüğü not ve yayınladığı görüntülerle dikkat çeken Korel, kısa sürede gündem oldu. İşte o anlar.