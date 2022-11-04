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Bergüzar Korel doğum anı videosunu yayınladı! 1 yaşına basan Leyla'ya özel paylaşım!

Bergüzar Korel doğum anı videosunu yayınladı! 1 yaşına basan Leyla'ya özel paylaşım!
04.11.2022 12:13

OTOMATİK OYNAT

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Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinde rol gereği yaşadıkları büyük aşkı gerçek hayatlarına taşıyarak 2009 yılında dünyaevine girdi. 2010'da oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, 2020'de Han'a kavuştu. Ünlü çiftin kızları Leyla ise geçen sene dünyaya geldi. Bergüzar Korel, bugün 1 yaşına basan Leyla'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve doğum anını anbean yayınladı. Paylaşımına düştüğü not ve yayınladığı görüntülerle dikkat çeken Korel, kısa sürede gündem oldu. İşte o anlar.

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