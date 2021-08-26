Bergüzar Korel bu sefer sesiyle mest etti

Rol aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını 2009 yılında nikah masasına taşıyan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk çocukları Ali 2010'da dünyaya gelmişti. Çift, Han adını verdikleri ikinci oğullarını ise geçen yıl mart ayından kucaklarına almıştı. Şimdilerde kızları Leyla'yı kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftten Bergüzar Korel, Han'a hamile olduğu döneme ait bir videoyu sosyal medya hesabında yayınladı. Söz konusu videoda şarkı söyleyen Korel, sesiyle takipçilerini mest etti. Öte yandan Korel'in şarkıya başlamadan önce sözlerini bir arkadaşıyla tartışması da dikkat çekti. İşte o anlar....