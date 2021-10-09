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Bergüzar Korel baby shower partisi düzenledi! Ünlü isimler akın etti

Bergüzar Korel baby shower partisi düzenledi! Ünlü isimler akın etti
09.10.2021 21:01
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Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Leyla adını vereceği kızını kucağına almak için gün saymaya başladı. İlk çocuğu Ali'yi 2010 yılında dünyaya getiren ve geçen yıl mart ayında ikinci oğlu Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel, doğum öncesi baby shower partisi düzenledi. Ünlü isimlerin akın ettiği partiden görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Partiye pembe bir takım elbise ile katılan Esra Erol'un paylaşımı ise takipçilerini gülümsetti. İşte detaylar...

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