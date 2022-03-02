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Bergen'in şarkısını okuması yasaklanan Mehtap Yılmaz canlı yayında ağladı

Bergen'in şarkısını okuması yasaklanan Mehtap Yılmaz canlı yayında ağladı
02.03.2022 23:25

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'Popstar Alaturka' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Mehtap Yılmaz, Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını okuyacağını duyurmuştu. Bugün bir magazin programının canlı yayınına konuk olan şarkıcı, klibi yayınlamayacağını kendisine geçici bir yasak geldiğini söyledi. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Yılmaz, 'Hayat mücadelesi içindeyim' deyip çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kısa sürede gündem olan Yılmaz'a birçok sosyal medya kullanıcısından da destek geldi. İşte Mehtap Yılmaz'ın o açıklamaları...

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