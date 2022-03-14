Bergen'in doktorundan iç sızlatan sözler: "Gelecekten ümidini kesmemişti, yanık bölgesini zımparaladım göz yuvası yaptım ama..."

Bergen'in doktorundan iç sızlatan sözler... Bergen ismiyle tanınan ve 1989 yılında henüz 30 yaşındayken öldürülen sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatı acılarla geçti. Ekim 1982'de yüzüne kezzap atıldı ve boşandığı eşi Halis Serbest tarafından Ağustos 1989'da kurşunlanarak öldürüldü.'Acıların kadını' lakaplı Bergen'in hayatı, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolde olduğu film ile beyazperdeye taşındı. Bir döneme damga vuran şarkıcının gözünü kaybetmesine neden olan olaydan sonra tedavisini gerçekleştiren doktor, bir magazin programının canlı yayınında konuştu, bakın neler anlattı.