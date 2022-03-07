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Bergen filmi Adana Kozan'da yasaklandı! Katil Halis Serbest pes dedirtti: “Pişman değilim"

Bergen filmi Adana Kozan'da yasaklandı! Katil Halis Serbest pes dedirtti: “Pişman değilim"
07.03.2022 12:06

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Bergen ismiyle tanınan ve 1989 yılında henüz 30 yaşındayken öldürülen sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alan "Bergen" filmi vizyona girdi. Ancak Bergen filmi o ilçede yasaklandı! Bergen'in yüzüne kezzap attırıp, bir gözünün kör olmasına neden olan ve 1989 yılında öldüren eski kocası Halis Serbest, filmin hayal ürünü olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını öne sürdü, "Film çekilirken kimse gelip benden görüş istemedi. Olayın yaşandığı tarihe dönecek olursak yaptıklarımdan pişman değilim" dedi.

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