Bergen filmi acıları tetikledi! Olay kan davasına mı dönüşüyor? Bergen'in katiline Murat Demir'den tehdit: ''Halil Serbest sıra sende''

Bergen filmi acıları tetikledi! Olay kan davasına mı dönüşüyor? Bergen filmi çekimleri devam ederken Bergen'in katili Halis Serbest'in ekran önüne çıkıp röportaj verdi. Halis Serbest, ''Bergen'e sen hak ettin, seni öldüreceğim' dedim. İlk Bergen'in annesine sıktım, öldü sandım, ölmese ben onu sağ bırakırmıydım!'' açıklamasında bulunup ''öldürdüğüme dair hiç pişmanlığım ve keşkem yok'' dedi. Sosyal medya bu açıklamalarla yankılanırken Bergen'in manevi kardeşi Murat Demir 'Söylemezsem Olmaz' programına ses kaydı gönderdi. Bergen'in katilini alenen tehdit eden Murat Demir, ''Halil Serbest sıra sende'' dedi. İşte ayrıntılar...