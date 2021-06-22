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Berfu Yenenler’in bikinili pozuna eşi Eser Yenenler’in verdiği tepki olay oldu…

Berfu Yenenler’in bikinili pozuna eşi Eser Yenenler’in verdiği tepki olay oldu…
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Berfu Yenenler’in bikinili pozuna eşi Eser Yenenler’in verdiği tepki olay oldu… Kısa süre önce ikinci kez anne olan Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eşi ve oğullarıyla yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Berfu Yenenler, bu kez Eser Yenenler'in bikinili paylaşımlarına tepkisini esprili bir dille gözler önüne serdi. Sarı bikinisiyle objektif karşısına geçen Yenenler, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not alırken Eser Yenenler'in bakışını da paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Berfu Yenenler'in o paylaşımı…


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