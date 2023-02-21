Berfu Yenenler oğlunun en sevdiği oyuncağı depremzedeye hediye etti! İşte o duygusal anlar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Berfu Yenenler ile Eser Yenenler de yardım için deprem bölgesine koştu. 2 evlat sahibi Yenenler çifti, bölgeye gitmeden önce çocuklarından oradaki akranlarına göndermek için oyuncak seçmelerini istedi. Çiftin büyük oğlu Kuzey de en sevdiği oyuncaklarından mavi arabasını annesine verdi. Berfu Yenenler ise Kuzey'in emanetini sahibine teslim etti. O anları paylaşan ünlü ismin görüntüleri kalpleri ısıttı.