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Beren Saat duygusal sözleriyle biricik eşi Kenan Doğulu'yu böyle ağlattı

Beren Saat duygusal sözleriyle biricik eşi Kenan Doğulu'yu böyle ağlattı
02.12.2022 01:31 - Son Güncelleme: 02.12.2022 01:41

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Beren Saat 7 yıllık eşi Kenan Doğulu'yu milyonların önünde ağlattı! "GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Yılın İkonu seçilen ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, ödülünü 7 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Beren Saat'ten aldı. Kariyerinde otuzunca yılını kutlayan eşi Kenan Doğulu'ya "Yılın İkonu Ödülü"nü veren Saat, duygusal konuşmasıyla eşini ağlattı. Doğulu için "Yaş aldıkça seksileşen yılın ikonu" ifadelerini kullanan Beren Saat'in gece için tercih ettiği kıyafet de sosyal medyaya damga vurdu.

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