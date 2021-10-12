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Bensu Soral'dan manidar bir paylaşım! Eşi Hakan Baş'a gönderme mi yaptı?

Bensu Soral'dan manidar bir paylaşım! Eşi Hakan Baş'a gönderme mi yaptı?
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Bensu Soral, tablolu pozuna “Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi” yazdı. Bu hamle eşi “Hakan Baş’a gönderme yapıyor” dedirtti.

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İş adamı eşi Hakan Baş'la evliliğinde kara bulutlar dolaşan Bensu Soral'dan manidar bir paylaşım geldi. Baş ile boşanma aşamasında olan Soral, resim yaptığı bir karenin altına, "Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi" notunu düştü.

Bensu Soral'ın yaptığı bu yorum adı sürekli çapkınlık haberleriyle anılan eşi Hakan Baş'a gönderme olarak yorumlandı. Öte yandan ünlü iş adamı, geçtiğimiz gün de bir partiye katılmıştı. Şarkıcı Edis'in asistanlığını yapan Simge İnce ile samimi şekilde objektiflere yakalanmıştı.

Hakan Baş ve Simge İnce, sadece arkadaş olduklarını söylemişti.

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