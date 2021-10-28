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Bensu Soral’dan cesur pozlar! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı…

Bensu Soral’dan cesur pozlar! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı…
28.10.2021 00:36 - Son Güncelleme: 28.10.2021 00:39
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Eşi Hakan Baş ile boşanacağı yönündeki haberlerle uzun süre gündem olan ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Siyah takımıyla objektif karşısına geçen Soral, ceketinin kollarını indirerek derin göğüs dekolteli bistüyeri ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında paylaştı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi. Ünlü oyuncu, iddialı pozlarıyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Bensu Soral'ın çok konuşulan New York pozları...

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