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Bensu Soral’dan ‘boşanmadık’ açıklaması: Hala bir karar veremedik ama boşanma söz konusu değil

Bensu Soral’dan ‘boşanmadık’ açıklaması: Hala bir karar veremedik ama boşanma söz konusu değil
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Bensu Soral’dan ‘boşanmadık’ açıklaması! 3 yıllık eşi Hakan Baş'tan boşandığı yönünde haberler çıkan Bensu Soral, dün akşam katıldığı davette soruları yanıtladı. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Soral, 'Gerçek değil o haberler. Biz de gördük Hakan'la birlikte o haberleri. Sizden bir şey gizlemiyoruz zaten. Boşanma olursa bunu saklamayız. Evliliğimizi kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet bu işler. Ben sadece size gerçeklerden bahsediyorum. Diğer çıkan haberler e ne olur itibar etmeyin' dedi. İşte Bensu Soral'ın o açıklamaları...

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