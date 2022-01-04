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Bensu Soral ile Hakan Baş Paris'te yeniden dedi! Mutluluk pozları verdiler

Bensu Soral ile Hakan Baş Paris'te yeniden dedi! Mutluluk pozları verdiler
04.01.2022 23:09

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2018’de nikah masasına oturan Bensu Soral ile Hakan Baş, bir süredir evliliklerinde kriz yaşıyordu. Bir süre önce ayrılığın eşiğine gelen Bensu Soral-Hakan Baş çifti, ilişkilerine son bir şans daha verdi. 2022'yi Paris'te karşılayan çift, mutluluk pozu verdi...

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2018'de nikah masasına oturan Bensu Soral ile Hakan Baş, bir süredir evliliklerinde kriz yaşıyordu.

Bensu Soral, "Evliliğimizle ilgili son derece hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti.

Hakan Baş da, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Soral ve Baş şimdi aralarındaki buzları eritti, tatile çıktı.

İkili, yeni yılı Paris'te karşıladı. Bensu Soral, Hakan Baş ile birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurdu.

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