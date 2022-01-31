Haberler Magazin Videoları Bensu Soral hamile ablası Hande Soral'ın karnı burnunda halini 'teyzelik' notuyla paylaşınca olanlar oldu! "Darısı başına..."

Bensu Soral hamile ablası Hande Soral'ın karnı burnunda halini 'teyzelik' notuyla paylaşınca olanlar oldu! "Darısı başına..."

Bensu Soral hamile ablası Hande Soral'ın karnı burnunda halini 'teyzelik' notuyla paylaşınca olanlar oldu! "Darısı başına..."
31.01.2022 17:14

OTOMATİK OYNAT

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Bensu Soral hamile ablası Hande Soral'ın karnı burnunda halini 'teyzelik' notuyla paylaşınca olanlar oldu! 2017 yılında kendi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile dünyaevine giren oyuncu Hande Soral hamileliğinde 5. ayda... Karnı burnunda pozları ile dikkat çeken Hande Soral, önceki gün ailesi ile birlikte vakit geçirdi. Kardeşi Bensu Soral, ablasına ve karnındaki bebeğine sarıldığı anın fotoğrafını, "Teyzelik" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan oyuncu abla - kardeşi görenler, Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral'a, "Darısı başına" yorumları yaptı.

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