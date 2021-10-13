'Beni tanıyan var mı' Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan bir garip Bayrampaşa videosu

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Bayrampaşa sokaklarını bir bir gezdi! Galatasaray'da top koşturan ünlü futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten iki erkek evladı olan Aslıhan Doğan Turan, YouTube kanalı için çektiği bir video ile dikkat çekti. Söz konusu videoda; Aslıhan Doğan, eşi Arda Turan'ın doğup büyüdüğü İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine gitti ve sokaktaki vatandaşlara "'Beni tanıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Sokakta karşılaştığı vatandaşları test eden Aslıhan Doğan'ı tanıyan çıkmadı. İşte o anlar ve Aslıhan Doğan Turan'ın verdiği tepki...