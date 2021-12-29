'Beni dövdüler darp raporu almadım' diyen Uraz Kaygılaroğlu'nun yanağındaki kırmızı ruj olay oldu

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu yanıt verdi: 'Beni dövdüler darp raporu almadım' diyen Uraz'ın yanağındaki kırmızı ruj sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Başrollerini Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Üç Kuruş dizisinin setinde geçtiğimiz günlerde tartışma yaşandığı ileri sürüldü. İddiaya göre; Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu, dizinin yönetmeni Sinan Öztürk ile tartıştı, ardından Kaygılaroğlu seti terk etti. Önceki akşam yeni yıl yemeğinde bir araya gelen gün "Üç Kuruş" dizisinin oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu, iddiayı esprili bir şekilde dile getirdi. Ünlü oyuncunun yanağındaki kırmızı ruj lekesi ise gecenin çok konuşulan anı oldu.