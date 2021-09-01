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Bengü’nün kırmızı elbisesine beğeni yağdı

Bengü’nün kırmızı elbisesine beğeni yağdı
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Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Bengü, 2019 yılında kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan şarkıcı, ilerleyen hamileliğine rağmen sahnede sevenleriyle buluştu. Konser için kırmızı uzun bir elbise tercih eden Bengü, güzelliği ile hayranlarını mest etti. Bengü için "Kıyafet çok yakışmış", "Doğru seçim olmuş", "Çok güzel duruyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Bengü'nün beğeni toplayan sahne kostümü....


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