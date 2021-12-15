Haberler Magazin Videoları ''Bende Buradayım'' Defne Samyeli ve Melis Sezen'in dekolte savaşına Serenay Sarıkaya darbesi! Sütyensiz paylaştı

''Bende Buradayım'' Defne Samyeli ve Melis Sezen'in dekolte savaşına Serenay Sarıkaya darbesi! Sütyensiz paylaştı

''Bende Buradayım'' Defne Samyeli ve Melis Sezen'in dekolte savaşına Serenay Sarıkaya darbesi! Sütyensiz paylaştı
15.12.2021 11:51

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Defne Samyeli ve Melis Sezen'in sınırları zorlayan dekolteli giyimlerinin ardından bir meydan okuma da Serenay Sarıkaya'dan geldi. Adeta dekolte savaşlarının yaşandığı son günlerde sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sarıkaya, birbirinden alakasız pozlarını tek bir paylaşımda toplayarak takipçilerinin beğenisine sundu. Fileli çorabı ve sütyensiz pozları dikkat çeken Sarıkaya'nın ayna karşısında çektiği selfiede gözüken ayaklarının görünenden büyük çıkması takipçilerinin ilgisini çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek binlerce yorum yaptı. İşte Serenay Sarıkaya'nın o pozları...

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Serenay Sarıkaya fileli çoraplı, sütyensiz, ayna pozu derken ne var ne yok paylaştı! Hepsi birbirinden alakasızken o detay dikkat çekti

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