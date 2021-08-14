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'Ben boşa konuşmam' Deniz Akkaya şişman ve çirkinlerle görüşmeme konusunda çok kararlı

'Ben boşa konuşmam' Deniz Akkaya şişman ve çirkinlerle görüşmeme konusunda çok kararlı
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Sosyal medyada yaptığı yorumlar ve iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren eski manken Deniz Akkaya, yine yaptı yapacağını. Bir YouTube kanalına konuk olan Akkaya, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Program sırasında bomba bir itirafta bulunan Akkaya'nın Cem Yılmaz ile Yılmaz Erdoğan hakkında söyledikleri izleyiciyi şaşkına çevirirken bir diğer açıklaması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Deniz Akkaya geçtiğimiz yıllarda yaptığı ve büyük tepki çeken "Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözlerini yinelemişti. Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Akkaya, çok tartışılan sözlerine dair konuştu.


Deniz Akkaya şişman ve çirkinlerle görüşmeme konusunda çok kararlı 'Ben boşa konuşmam'

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