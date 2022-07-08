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'Beddualı yayın' Songül Karlı ile Metin Yüncü canlı yayında fena kapıştı: ''Allah belanı versin''

'Beddualı yayın' Songül Karlı ile Metin Yüncü canlı yayında fena kapıştı: ''Allah belanı versin''
08.07.2022 16:49

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Müge Anlı'ya bile çıkacağını söyleyen Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmıştı! Mütalaa açıklandı. Songül Karlı kendisini milyonlarca lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açılmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Metin Yüncü hakkında suçlamalardan beraat etmişti. Beraat eden Yüncü ve Karlı canlı yayında yüzleşti. Eski karı koca birbirine girdi, ortalık karıştı.

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