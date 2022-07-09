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Bebek göründü! İkinci kez anne olacak olan Fahriye Evcen'in büyüyen karnıyla ilk pozu! Burak Özçivit dünyayı ayağına serdi

Bebek göründü! İkinci kez anne olacak olan Fahriye Evcen'in büyüyen karnıyla ilk pozu! Burak Özçivit dünyayı ayağına serdi
09.07.2022 13:28

OTOMATİK OYNAT

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Çalıkuşu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak ile Fahriye, 2017 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 800 yıllık tarihi geçmişe sahip hayalet köyde oğulları Karan ile kafa dinlemeye giden ünlü çift şu sıralar oldukça heyecanlı. Fahriye Evcen ailesi ile Bodrum'a gitti. Tatil sırasında hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektiren Fahriye Evcen'in belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

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