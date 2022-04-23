RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı

Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı

Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı
23.04.2022 17:33

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:05
Masumlar Apartmanı 68. bölüm...
Magazin 01:02
Baba 11. bölüm fragmanı...
Magazin 01:53
Johnny Depp ve eski eşi Amber...
Magazin 00:20
18 kilo veren Ata sezonu açtı...
Magazin 00:50
Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı...
Magazin 00:54
Kara Tahta 5. bölüm fragmanı...
Magazin 04:45
İbo Show’da Ayşe Dinçer...
Magazin 00:50
Alparslan Büyük Selçuklu 23....
Magazin 00:14
Dilan Çiçek Deniz ‘’hey gidi...
Magazin 00:27
Spor yapan Pınar soyunma...
Magazin 00:30
Neslihan Atagül'den eşi Kadir...
Magazin 00:14
Gülşen’den Aleyna Tilki’nin...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "3 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal tarafından geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan edilmesi ise bugünün anlamını daha da pekiştirmiştir. Biz de tarihimizden tevarüs ettiğimiz güç, çocuklarımızdan aldığımız heyecan ve enerjiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza müreffeh, huzurlu bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Barış, adalet ve kardeşlik dolu bir dünya idealine de katkı sunacak 2023 hedef ve 2053 vizyonlarımız doğrultusunda gayret göstermeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Magazin Videoları
SON DAKİKA