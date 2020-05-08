Bartu Küçükçağlayan'ın canlı yayından atılan Serdar Ortaç: Yazıklar olsun!

08.05.2020 13:26

Serdar Ortaç, müzisyen ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş'ın karantina günlerinde Instagram üzerinden başlattığı canlı yayına konuk oldu. Serdar Ortaç'ın katıldığı canlı yayın sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bartu Küçükçağlayan'ın, "Mesafe şarkısını da söyle, artık ben seni atacağım buradan. Seni buradan atmazsam namım yürümez. Beklemediğin bir anda atmam lazım" sözlerinin ardından canlı yayından atılan Serdar Ortaç, gündeme bomba gibi düştü.

Serdar Ortaç karantina günlerinin en çok konuşulan ismi oldu. Ünlü müzisyen Serdar Ortaç, Bartu Küçükçağlayan'ın Instagram canlı yayınına konuk oldu. Serdar Ortaç ve Bartu Küçükçağlayan arasında geçen diyaloglar sosyal medyada trend topic oldu.

Serdar Ortaç'ın katıldığı canlı yayın sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bartu ve Serdar, canlı yayın sırasında birlikte şarkı söyledi. Yayının sonuna yaklaşırken Bartu Küçükçağlayan'ın Serdar Ortaç'ı canlı yayından atması gündeme damga vurdu.

Ünlü oyuncu, "Mesafe şarkısını da söyle, artık ben seni atacağım buradan. Seni buradan atmazsam namım yürümez. Beklemediğin bir anda atmam lazım" sözleriyle ünlü şarkıcıya takıldı.



"Atacak mısın beni? Bu tür bir adamsın sen işte" diyen Ortaç, yayından atılmasının ardından "Yazıklar olsun" yorumunu yaptı.

Ünlü şarkıcının 'Mesafe' şarkısını söyleyen Küçükçağlayan, yayından attığı Ortaç'a, "Öpüyorum" diyerek selam gönderdi.

"TURŞUMU MU KURACAĞIM?"

Serdar Ortaç, karantina günlerinde en çok canlı yayın yapan isimlerden biri olması hakkında geçtiğimiz günlerde, "Herkes bana 'kendini sakla canlı yayın yapma' diyor. Kıymetsiz oluyormuşum göz önünde olunca. Ne yapacağım, evde saklanıp turşumu mu kuracağım" açıklamasını yaptı.

GAYRİMENKULLER YEĞENLERE

Karantina günlerinde Instagram üzerinden hayranlarıyla canlı sohbet gerçekleştiren popçu, geçtiğimiz günlerde, çocuğu olmadığı için üzerine kayıtlı olan evlerini yeğenlerine ve çalışanlarına bırakacağını dile getirdi.