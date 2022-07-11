Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile anılan Şeyma şimdilerde gününü gün ediyor. Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Şimdilerde sosyal medyada yaptıkları hamlelerle adeta birbirlerine nispet yapan Şeyma Subaşı ve Meedo ikilisi her adımlarıyla adlarından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde evleneceği ortaya çıkan Meedo ile Şeyma Subaşı bombayı patlattı.