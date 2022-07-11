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Barıştılar! Şeyma Subaşı Meedo aşkı Paris'te ifşalandı! Mohammed Alsaloussi öyle bir yakalandı ki

Barıştılar! Şeyma Subaşı Meedo aşkı Paris'te ifşalandı! Mohammed Alsaloussi öyle bir yakalandı ki
11.07.2022 12:29

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Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile anılan Şeyma şimdilerde gününü gün ediyor. Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Şimdilerde sosyal medyada yaptıkları hamlelerle adeta birbirlerine nispet yapan Şeyma Subaşı ve Meedo ikilisi her adımlarıyla adlarından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde evleneceği ortaya çıkan Meedo ile Şeyma Subaşı bombayı patlattı.

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Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine özel hayatıyla gündeme geldi. Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı yeniden barıştı. İddialara göre Melisa ile Meedo'nun bu görüntüsü Paris seyahetinden.

Ayrılığa daha fazla dayanamayan aşıklar ilişkilerine yeni bir şans vererek kaldıkları yerden devam etme kararı aldılar.

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Mohammed Alsaloussi Paris'te ilk kare! Birbirlerine ağızlarına geleni söylemişlerdi
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