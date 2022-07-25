Barış Arduç'un 8 aylık hamile eşi Gupse Özay'dan karnı burnunda bomba kareler! O pozlara Esra Erol, Sinem Kobal ve birçok ünlüden mesaj yağdı. Barış ile Gupse 6 yıllık ilişkilerini Temmuz 2022'de nikah masasına oturarak resmiyete dökmüştü. Şimdilerde hamileliğinde son ayına girecek olan Gupse Özay'dan hamile pozları geldi. Kız bebek bekleyen Barış Arduç ile eşi Gupse Özay kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken, güzeller güzeli anne Gupse Özay'ın Instagram paylaşımına Esra Erol, Sinem Kobal, Can Bonomo ve daha birçok ünlü isimden yorum gecikmedi.